Nieuw laboratorium op Texel maakt Waddenonderzoek efficiënter en sneller

Gas en zout

Een van de onderzoeken waar op dit moment aan wordt gewerkt, heeft te maken met gaswinning onder het Wad. Er wordt gekeken naar drooggevallen platen, en in hoeverre gas- en zoutwinning het makkelijker of moeilijker maken voor vogels om voedsel te vinden. Dit kan consequenties hebben voor de vergunning van bijvoorbeeld de NAM, of voor de zoutwinning onder het Wad.

Het nieuwe laboratorium op Texel helpt deze onderzoeken, doordat het werk nu efficiënter en in een grotere capaciteit gedaan kan worden. En dat is goed nieuws voor het Wad, omdat de resultaten dan sneller beschikbaar zijn.