MCL is voor de Friezen het meest favoriete ziekenhuis

Inwoners van onze provincie vinden het Leeuwarder ziekenhuis het meest sympathiek en degelijk, met bijzonder vriendelijk personeel. Twee jaar geleden was het Groninger ziekenhuis UMCG nog favoriet bij de Friezen, maar die is nu ingehaald door het MCL. Op het gebied van de deskundigheid van de doktoren scoren beide ziekenhuizen wel even hoog.

Andere ziekenhuizen

Nij Smellinghe in Drachten staat al sinds 10 jaar op de derde plek van favoriete ziekenhuizen van de Friezen, gevolgd door de Tjongerschans in Heerenveen en ziekenhuis Antonius in Sneek.