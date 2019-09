LIVEBLOG: Dag 2 van het hoger beroep tegen A7 blokkeerders

Verdachte: "Ik snap niet dat de mensen in de bussen zich angstig hebben gevoeld. Ik heb ook niet het idee dat dat zo was. Ze zullen gefrustreerd zijn geweest, dat wel. Het had niet gemoeten dat we stil gingen staan, maar dat was niet onze bedoeling. Gevaar is er niet geweest, boeren en politie hebben ook snelwegen geblokkeerd en dat is ook goed gegaan."