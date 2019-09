In de toekomst kijken met Age-readers van het MCL

Met name de data van het 'Lifelines' project heeft geholpen bij de creatie van het apparaat. Lifelines is een grootschalig onderzoeksprogramma in het Noorden van Nederland, met als doel beter te begrijpen hoe mensen gezonder oud kunnen worden. De Age-reader is een mooi voorbeeld van de toekomst van de gezondheidszorg, waarbij er steeds beter kan worden voorspeld wat mensen staat te wachten.

Sommige mensen willen liever niet al te veel weten van die toekomst, maar bij de bijeenkomst in het MCL was dat dinsdag niet het geval. In de pauze was er veel belangstelling van de aanwezigen om de eigen 'Age' score te weten.