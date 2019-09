Rotterdam als inspiratie voor Friese schrijvers

De schrijvers brachten ieder twee weken door in de Almondestraat, waar met name oude woningen staan, die klaar zijn voor de sloop. De schrijvers werden gekoppeld aan buurtbewoners, die een inspiratiebron moet vormen voor het verhaal. "Ik ben gekoppeld aan Brigitte Doest, een Surinaamse vrouw die meer dan 20 jaar in deze straat heeft gewoond."

Op dinsdagavond was de afsluiting van de residentie, de komende tijd zal Wessel aan de slag gaan met het schrijven van zijn verhaal. "Het thema zal thuis voelen zijn, denk ik. Toen ik er nog maar net was, wilde ik er eigenlijk ook meteen weer weg, want het was niet mijn thuis. Het is een hele opgave om je ergens thuis te voelen. Wat zorgt ervoor dat je je ergens thuis voelt?"

"Rotterdam is het thuis van veel verschillende culturen, dat zag ik ook in de straat waar ik verbleef, vlakbij het centrum van Rotterdam. Er waren allerlei winkels en restaurants uit verschillende culturen, heel kleurrijk. Heel anders dan bijvoorbeeld het centrum van Amsterdam of Fryslân."

Grenzen verleggen

Wessel vindt het belangrijk dat Friese kunstenaars projecten doen buiten de Friese provinciegrenzen. "Fryslân moet niet in zichzelf keren. Het past heel erg bij deze tijd, om de dialoog naar buiten aan te gaan, het is een verrijking."

Het verhaal, dat ongeveer 1000 woorden lang wordt, wordt tijdens het festival Explore the North in november voorgedragen door de bewoonster waar Wessel aan gekoppeld was.