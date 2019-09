Friese ondernemer organiseert grote CO2-top

De vraag die centraal staat is: hoe verminderen we grootschalig de CO2-uitstoot van bedrijven? Slechts drie procent van het nationale elektriciteitsverbruik is afkomstig uit zon- en windenergie. Dit verandert de komende jaren. Zo is in het Klimaatakkoord afgesproken dat in 2030 circa 70 procent van alle elektriciteit in Nederland afkomstig is van duurzame energiebronnen.

Om zo'n grote CO2-reductie te realiseren is een ingrijpende energietransitie noodzakelijk. In 2030 moet de CO2-emissie de helft zijn van wat het nu is en in 2050 moet dit zelfs nul zijn. Scheper heeft wel een idee hoe dat het beste gerealiseerd kan worden: "De oplossingen moeten geld opleveren, want dan gebeurt er wat mee", zo denkt hij. "Want als het geen geld oplevert dan gebeurt het met 99% zekerheid niet. De mensen die hier zitten zijn ondernemers, en wij komen met zaken die geld opleveren, daarna kunnen we naar Brussel."