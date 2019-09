Historie Holwerder familiebedrijf opgetekend in boek

Mensen uit de regio Noordoost-Fryslân kennen het misschien nog wel: familiebedrijf Brouwers Carrosserie en Wagenbouw. Vanaf het begin van de twintigste eeuw bouwde de firma Brouwers in Holwerd heel wat auto's en andere wagens. Veertig jaar geleden hield het bedrijf op te bestaan, maar dinsdagmiddag werd in Dokkum een boek over de geschiedenis van het bedrijf gepresenteerd.