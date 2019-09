Boerenprotest op 1 oktober: "We moeten ervoor zorgen dat we het met elkaar oplossen"

Talma was dus net op tijd met de investeringen in zijn bedrijf. "Mijn eerste gedachten was: oké, minder fee, dat kan. Als ik maar evenveel verdien. Maar wij hebben ook kinderen, die misschien de boerderij wel willen overnemen. Daarnaast hebben we personeel. Tegenover hen heb je ook een verantwoordelijkheid. Je wil de mensen om je heen graag houden. Dan is het niet realistisch om te zeggen dat de helft minder vee oké is."

Talma denk dat het misschien wel goed is dat de PAS-regeling nu door de rechter is afgeschoten. "Nu kan heel Nederland zien dat niet alleen de boeren met stikstofuitstoot te maken hebben. Ook de bouw, de wegen en de luchtvaart. In de kippenhouderij zijn wij als heel ver qua technieken om de uitstoot te beperken. Nu moeten we ervoor zorgen dat we het met elkaar oplossen."