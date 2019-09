Eerste dag hoger beroep A7-blokkeerders: vijf verdachten voor de rechter

Jenny Douwes moest ook voorkomen. Zij zegt dat ze de oproep voor een 'langzaam-aan-actie' op de A7 heeft gedaan voor de veiligheid van de kinderen in Dokkum. "We waren helemaal niet van plan om een strafbaar feit te plegen. De langzaam-aan-actie was een signaal. Ik ben geen professionele actievoerder." Dat de actie op Facebook zo groot zou worden, had ze nooit verwacht en "daar heb ik geen invloed op gehad."