Lucy Hoekstra volbrengt wandeltocht van 570 km tegen RLS

"Ik heb het gehaald", vertelt Lucy enthousiast. Maar het was niet makkelijk. Onderweg heeft ze zich wel eens afgevraagd waar ze precies aan was begonnen. "Het ging met ups en downs. Maar de meeste dagen heb ik er wel van kunnen genieten." Onderweg heeft ze veel mensen ontmoet, die een stukje meeliepen. "De meeste etappes heb ik alleen gelopen, maar als er dan mensen meeliepen, dan was het een groepje."

Ontdekkingstocht

Lucy koos voor Denemarken omdat haar zus daar woont. "Je komt in een gebied waar je bijna nooit komt, dus dat was een ontdekkingstocht. Het was heel mooi." Wat Lucy vooral bijzonder vond, was dat sommige mensen haar spontaan eten en drinken of een lift aanboden. "Mensen vroegen ook wat ik nu precies deed en waarom. In Glückstadt heb ik twee vrouwen verteld over RLS en zij zeiden: 'hé, dat komt mij heel bekend voor, dat heb ik ook! Ik ben dus niet gek!'"