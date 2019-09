Repeteren in de kroeg moet trekharmonica redden

Het gaat niet goed met de trekharmonicaclubs in Fryslân. Op veel plekken bestaan ze al niet meer, zoals in Sneek, of leiden ze geen cursisten meer op, zoals in Grou. Stichting Trekharmonica Peije in Drachten is een uitzondering. Met zo'n zeventig cursisten en acht niveaugroepen, die iedere week repeteren, draait het wel goed.