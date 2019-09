Neem jouw huisdier mee naar speciale Dierendag-Iepen Up Live

Wat kunnen de bezoekers verwachten?

Iedereen is die avond welkom met zijn of haar huisdier. Kinderen, ouderen en alles ertussenin, krijgen die avond de kans om te vertellen waarom juist haar of zijn dier het liefste dier van de wereld is.

Hoe kunnen mensen meedoen aan deze avond?

Dat kan door een spreekbeurt te houden, een gedicht te schrijven of een liedje te zingen over het liefste poesje, konijn, hond of paard. Met of zonder foto's of filmpjes. Of nog mooier, neem het favoriete dier mee naar Iepen Up Live en laat het zien aan het publiek.

Hoe kunnen kinderen zich opgeven als ze iets over hun liefste dier willen zeggen?

Dat kan door zich aan te melden bij omropfryslan.nl/iepenUP. Klik op de button en er verschijnt een opgaveformulier waarop naam, telefoonnummer en het dier ingevuld kunnen worden. Zet er vooral bij waarom juist dat poesje of die goudvis de liefste of de mooiste of heel bijzonder is.

Hoe ziet de avond er verder uit?

Er komen ook verschillende Friese dichters met speciale poëzie over dieren. En er is ook nog speciaal aandacht voor een stichting in Friesland die zich inzet voor de opvang van straathonden en mishandelde dieren uit Roemenië. Daarnaast zullen verschillende artiesten zingen over hun favoriete huisdier of andere dieren.