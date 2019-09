Sushi en windmolens: Friese filmmakers maken film over Japan

Om cultuur uit te wisselen, maken Friese filmmakers een portret van de Japanse cultuur na een bezoek aan dat land. Het is de eerste in een reeks films van Global Media Creators over andere culturen door de ogen van Friezen.

Regisseur André Bijma en cameraman Jorrit Meinsma zijn net terug van een bezoek van twee weken aan Japan. Dat was mogelijk door sponsoring vanuit Japan. Een afnemer van de film is er nog niet. Bijma: "We denken aan vertoning op festivals, in de bioscoop en op internet of op televisie." What's cooking in Japan is bedoeld voor vertoning aan liefhebbers hier en in Japan en gaat ook veel over de eetcultuur.