HEA! Hondentrainster Maco Hoogenboom

Maco Hoogenboom is hondentrainster. Voor de vereniging van Border Colly's vangt ze honden op die getraind moeten worden voor de schapen. Met haar eigen honden en de drie die nu in training zijn, heeft ze in totaal 12 honden die ze verzorgt. Een hele klus, maar ook een geweldig mooie klus. Het allerliefste is ze iedere dag bij de beesten. Na haar werk of bij uitstapjes is ze dan ook zo snel mogelijk weer thuis.