Gemeente Leeuwarden en ondernemers ondertekenen 'Green Deal'

"Geen oldtimer-douane"

De stad wordt steeds drukker, onder andere door toenemend toerisme. Daardoor worden de wegen ook voller. Om die reden zoekt de gemeente manieren om de stad leefbaar te houden. In 2025 moet Leeuwarden emissievrij zijn. Wethouder Friso Douwstra wil de inwoners en bezoekers niet voor het hoofd stoten: "We gaan niet een of andere douanecontrole instellen voor mensen die met een oude auto de stad in willen. We vragen mensen wel om mee te denken. Fryslân krimpt, maar de hoofdstad groeit. Die moeten we leefbaar houden."