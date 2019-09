Slachthuis Dokkum doet aangifte tegen medewerkers NVWA

De medewerkers van de NVWA zeggen in een reportage van RTL Nieuws dat de koeien onnodig lijden door de werkwijze van de Mobiele Dodings Unit (MDU). Het mobiele slachthuis werkt met routes en schema's, waardoor ze minder snel bij een boerderij kunnen zijn om een koe uit zijn lijden te verlossen, dan bijvoorbeeld een dierenarts. Maar boeren zouden het slachthuis liever hebben dan een dierenarts, omdat een koe in het slachthuis nog geld kan opleveren.

Visser is het niet met die beschuldiging eens. "Voor de acute noodgevallen is er altijd een mobiele slachtwagen stand by", zegt hij. "Als de veearts van de boer een noodslachtverklaring afgeeft kunnen deze dieren direct gedood en verbloed worden." Daarnaast is met name de veehouder verantwoordelijk voor het welzijn van de koe.

Zieke dieren

Koeien die mogelijk nog geschikt zijn voor consumptie mogen geen medicijnen in het lichaam hebben als ze worden geslacht. Het komt daarom wel eens voor dat er koeien worden aangeboden bij de Mobiele Dodings Unit, die doordat ze geen medicijnen hebben gekregen, niet meer geschikt zijn voor de slacht. Terwijl dat mogelijk wel de hoop was. De medewerkers van de NVWA noemen dat onnodig lijden. Terwijl juist de MDU een oplossing moest zijn om onnodig lijden tegen te gaan.

Het is bij wet verboden om zieke dieren te vervoeren. Als een boer toch een ziek dier naar het slachthuis wil brengen, dan moet er een dierenarts komen om het dier te laten inslapen. Dat kost geld. Wanneer de MDU wordt ingeschakeld kan het dier de boer nog geld opleveren, als blijkt dat het vlees nog geschikt is voor consumptie.

Samenwerking met Ministerie

Er is ruim twee jaar gewerkt aan het MDU, en dit is gedaan in samenwerking met de NVWA en Wageningen University. Eind vorig jaar heeft minister van Landbouw Carola Schouten toestemming gegeven voor een proef met vier van dit soort vrachtwagens in Noord-Nederland. Woordvoerder Gerbrand Nicolai van het Slachthuis Dokkum laat weten dat het slachthuis zich aan de voorwaarden van de NVWA houdt en daarmee niets verkeerd doet. "Deze vier medewerkers van de NVWA spreken de eigen voorwaarden tegen. De inspectie en de handhaving spreken elkaar tegen. En nu, door de commotie van de berichtgeving van RTL Nieuws, staan wij in een slecht daglicht."

Het mobiele slachthuis is opgezet om zieke dieren, die niet mogen worden vervoerd, wel te kunnen slachten. De dieren worden op locatie nagekeken door een dierenarts, verdoofd en doodgemaakt. Het slachten gebeurt in een slachthuis. Daar wordt het vlees ook altijd nog gekeurd, om te kijken of het geschikt is voor consumptie.

In een schriftelijke reactie laat de NVWA weten dat de MDU een oplossing moest zijn. Omdat de proef nog loopt en de evaluatie nog niet klaar is, willen ze verder geen uitspraken doen over de Mobiele Dodings Unit.