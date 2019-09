VIDEO: Doutzen zoekt Friese insteek voor vlogs

Topmodel Doutzen Kroes geeft belangstellenden sinds een week de kans op een bijzonder inkijkje in haar echte leven. Ze maakt filmpjes van haar dagelijkse leven als topmodel, moeder en vrouw, en zet die op de populaire website YouTube. Maar wat voor Doutzen heel gewoon is, is voor anderen misschien wel bijzonder. Daarom wil ze graag hulp hebben van het Friese publiek, want wat willen de Friezen graag zien op haar YouTube-kanaal? Welk deel van het leven van Doutzen willen de Friezen wel eens zien?