Ooststellingwerf heeft oplossing bedacht voor een stikstofprobleem

De initiatiefnemer van het zonnepark heeft de gemeente Ooststellingwerf nu gevraagd naar de mogelijkheden om het park op een andere manier aan te leggen. Het is de bedoeling dat het park volledig met elektrisch materieel wordt aangelegd. Dit wordt gedaan naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State over stikstof in Nederland. "De initiatiefnemer heeft aangegeven dat de gehele aanleg van het zonnepark met inzet van elektrisch materieel gerealiseerd kan worden; er zal dan ook geen stikstofuitstoot zijn", laat de gemeente weten.

Aan de omgevingsvergunning is door het college van Ooststellingwerf nu een voorschrift toegevoegd die de aanleg en het onderhoud van het zonnepark door elektrisch materieel voorschrijft.