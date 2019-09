"Het gaat in uitwedstrijden gewoon om punten en die hebben we gehaald"

Het was niet een gemakkelijke wedstrijd voor de Leeuwarders, maandagavond in Eindhoven. "De eerste tien minuten hadden wij het moeilijk met het beweeglijke voetbal, daarna hadden we het redelijk onder controle", analyseert De Jong na afloop.

De Leeuwarders kregen na de eerste beginfase redelijk wat kansen in de eerste helft, maar het doelpunt wilde maar niet vallen. "En dan is het moeilijk in de tweede helft." De ploeg moest daarnaast ook nog een rode kaart verwerken. Normaliter is zo'n kaart een klap voor een ploeg. Maar maandagavond zorgde het voor een opleving bij Cambuur, zag De Jong. "Toen wij de rode kaart kregen kwam de vechtlust naar boven, dus die kaart is niet goed te praten maar het heeft ons misschien wel de drie punten opgeleverd."

Behendigheid

Doelpuntenmaker Calvin Mac-Intosch was na afloop van de wedstrijd met name opgelucht. "Vooral omdat we van tevoren al dachten dat het een moeilijke wedstrijd zou zijn. Jong PSV kan goed voetballen, met allemaal behendige spelers." Die behendigheid had de verdediger zelf ook, toen hij de 1-0 maakte: "Ik stond met rug naar het doel, en ik denk het enige wat ik kan doen is een omhaal maken."

Voorafgaande aan de wedstrijd had De Jong nog gewaarschuwd om Jong PSV, die op dit moment onderaan de Keuken Kampioen Divisie staan, niet te onderschatten. En ook na de wedstrijd blijft De Jong bij zijn standpunt: "Dit PSV gaat nog veel punten pakken."