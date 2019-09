LIVEBLOG: Volg hier het hoger beroep van de 'blokkeerfriezen'

Vijjftien van de 34 zogenaamde 'blokkeerfriezen' staan vanaf dinsdag in hoger beroep terecht voor de blokkade van de A7 bij Aldehaske in november 2017. De Friezen kregen vorig jaar van de rechtbank in Leeuwarden taakstraffen opgelegd tussen de 80 en 240 uren. Verslaggever Auke Zeldenrust doet live vanuit het gerechtsgebouw verslag van de zaak.