Politie massaal op zoek naar man met vuurwapen in Harlingen

Volgens een politiewoordvoerder werd de verdachte persoon als eerste opgemerkt door een omstander, in de buurt van een tankstation aan de Kanaalweg in Harlingen. Toen die de persoon aansprak, werd hij bedreigd met een vuurwapen.

De politie was met meerdere wagens in de buurt van het tankstation aanwezig.

Mensen in Harlingen worden via Burgernet opgeroepen om uit te kijken naar een man, die zwarte kleding en zwarte handschoenen aan heeft, vanwege een bedreiging met een vuurwapen. De politiewoordvoerder zegt met klem dat het niet duidelijk is of het wapen echt is. Het kan ook iets zijn dat daar erg op lijkt.

Het is niet duidelijk wat de man met het vuurwapen van plan was in de buurt van het tankstation.