SC Cambuur wint van Jong PSV na rode kaart en spectaculair doelpunt

In Eindhoven stond er een jong elftal van Jong PSV tegenover de ploeg van trainer Henk de Jong. De Eindhovenaren waren als eerste gevaarlijk, maar Cambuur kreeg na 15 minuten de eerste grote kans. Robert Mühren kon een voorzet van rechts niet achter keeper Van de Meulenhof koppen.

Niet veel later kregen de Leeuwarders weer een kans. In eerste instantie kwam Mac-Intosch niet voorbij Van de Meulenhof en Oratmangoen kreeg de rebound ook niet achter de keeper.

Drie grote kansen

In de loop van de eerste helft was het Cambuur dat steeds gevaarlijker werd. In de 35e minuut werd een bal van Mühren van de lijn gehaald door de keeper. Erik Schouten kreeg niet veel later weer een grote kans, maar van dichtbij ging de bal centimeters naast.

Vlak voor het rustsignaal leek Issa Kallon de Leeuwarders met een stiftje wel op voorsprong te zetten. Alleen stond deze keer de paal in de weg. Aan de andere kant kwamen de beloften van PSV er nog uit, maar Ledzema had het vizier niet op scherp.