Onenigheid over nieuw busstation Bolsward nog niet voorbij: opnieuw bij Raad van State

De gemeente Súdwest-Fryslân hoopt met het aanpassen van de vergunning het nieuwe busstation aan het Industriepark in Bolsward van de grond te krijgen. Een omwonende van de Twibaksdyk die eerder met succes een rechtszaak voerde tegen de bouw van het busstation, stapte maandag opnieuw naar de Raad van State. Die moet over enkele weken uitspraak doen over de gewijzigde vergunning.