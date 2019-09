Brugstoringen: "Er zijn mensen door het aquaduct gefietst, levensgevaarlijk"

De FNP wil van het college van Gedeputeerde Staten weten wat ze zullen doen om deze situaties in de toekomst te voorkomen. Veenstra: "Onder andere de veiligheid op het Prinses Margrietkanaal, maar ook de veiligheid van mensen die over de brug heen gaan."

"Het mag niet, maar het is wel begrijpelijk dat mensen door het aquaduct fietsen. Als fietser kan je bij de Burgumerdaam ook geen kant op, dan moet je erg ver omfietsen", zegt Veenstra.

Evaluatie

Er is echter nog een punt volgens de FNP'er: "Daar komt het verhaal bij dat het Prinses Margrietkanaal in 2011 van de Provincie naar Rijkswaterstaat is gegaan. Toen is er afgesproken dat er twee keer een evaluatie zou komen, maar volgens ons is er nog nooit een evaluatie geweest."