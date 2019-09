VIDEO: Sjoerd Feitsma over geldtekort: "Het is behoorlijk ernstig geworden"

Het lijkt erop dat er harde bezuinigingen voor de deur van Leeuwarden staan. Het gaat om een bedrag van ongeveer 20 miljoen euro. "Het is behoorlijk ernstig geworden in de afgelopen jaren", zegt wethouder van Financiën Sjoerd Feitsma in It Polytburo. Gemeenten hebben sinds de overgang van vooral jeugdzorg bijna geen financiële ruimte, die overgang is te snel gegaan en daarbovenop kwamen flinke bezuinigingen. In een brandbrief van 40 grote gemeenten - waaronder Leeuwarden - is het kabinet gevraagd om extra geld, maar premier Rutte wil daar eerst niets van weten. Als er structureel geen geld van het Rijk komt voor gemeenten, zal er gekort moeten worden op zaken als zwembaden, bibliotheken en het onderhoud van wegen, zegt Feitsma.