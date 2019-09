Mogelijke kampioensrace Nyck de Vries is 'Wedstriid fan de Wike'

In het klassement van de Formule 2 gaat De Vries aan de leiding met 225 punten. "Zijn voorsprong op de nummer twee is 59 punten", vertelt sportverslaggever Andor Faber. "Er zijn nog twee raceweekenden, het aankomende in Sotsji en over ruim twee maanden in de Verenigde Arabische Emiraten. In een raceweekend zijn 48 punten te verdienen. Dus De Vries kan zaterdag of zondag al kampioen worden."

Zaterdagmiddag is de hoofdrace en zondagochtend de sprintrace. Beide races zijn in een liveblog te vinden op de website van Omrop Fryslân. Ook wordt er zaterdagmiddag op de radio verslag gedaan van de mogelijke kampioensrace van De Vries.