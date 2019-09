VVD Tytsjerksteradiel: "Containervoorbeeld Heerenveen deugt niet"

Toch nog teveel afval

Wethouder Jaap van Veen van de gemeente Heerenveen vertelt dat ze in 2017 het legen van de containers met huishoudelijk afval van een keer in de twee weken op een keer in de drie weken gezet hebben. Maar dat is in 2018 weer teruggedraaid, omdat het niet genoeg opleverde.

Diftarsysteem: betalen per kilo

De doelstelling van de gemeente was om minder afval te krijgen, vertelt Van Veen. "Van afval naar grondstof"was de leus en daarom wouden ze een volumeprikkel geven, dus de mensen daartoe aanzetten om minder afval aan te bieden. Maar dat lukte niet goed. Daar bleef teveel restafval over. Bovendien vonden de burgers dat het serviceniveau nu minder was. Daarom is de gemeente toch maar weer overgestapt op een keer in de twee weken legen en betalen per kilo, het zogenoemde Diftarsysteem. Met dit nieuwe systeem gaat de gemeente Heerenveen nu richting 100 kilo restafval per twee weken, zegt Van Veen.