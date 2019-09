Epke Zonderland naar WK in Stuttgart na geslaagde tests

De deelname van Zonderland was lange tijd onzeker, want hij had afgelopen zomer last van zijn bijholtes. Daardoor kon hij niet genoeg trainen. Bij een kwalificatiewedstrijd in Heerenveen, drie weken geleden, twijfelde hij nog of hij wel deel kon nemen aan het WK.

Laatste moment

"Ik heb eigenlijk pas op het laatste moment laten zien dat ik goed genoeg ben voor het team," zegt Zonderland. "Als ik net wat later was, had ik thuis kunnen blijven."

Zonderland zegt dat het naar omstandigheden goed gaat en er een stijgende lijn in zit. "Maar het was wel even schrikken dat ik afgelopen week verkouden wordt. Ik dacht: het moet niet opnieuw beginnen, maar ik ben op tijd opgeknapt om te turnen."