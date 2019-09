Wetterskip doet proef met robotmaaier op Zeedijk bij Moddergat

Wat is er dan mis met onze schapen? Dat was wat iemand op Twitter aan Wetterskip Fryslân vroeg. De organisatie gaf met een knipoog antwoord: "Er is niets mis met de schapen, deze trappen de grasmatten mooi aan zodat deze keurig blijven liggen. Alleen zijn er niet altijd genoeg schapen die het gras bij kunnen houden."

Medewerker Jan Wolters van het Wetterskip geeft aan dat er echter nog een reden is: "Er is wat recreatieve druk omdat er ook mensen op de dijk komen. Daar kun je geen schapen bij hebben." Met andere woorden: anders zouden bezoekers op dit deel van de dijk in de schapenstront moeten lopen.

Geen tractoren meer

Vroeger ging het Wetterskip met een tractoren met een maaier erachter over de dijk. Wolters: "Soms moest dat iedere week wel eens. Maar wij willen eigenlijk CO2-neutraal zijn en er is nu nieuwe apparatuur op de markt. Daarom willen we kijken of dat ook werkt." De proef past in de initiatieven om de doelstelling van het Wetterskip om in 2030 klimaatneutraal te zijn.

Proef

Het is eerst een proef, want er zijn nog wel vragen. "Hoe werkt het? Laten mensen de mensen de machine met rust? Wat zijn de kosten van het onderhoud? Hoeveel hactare kan de machine aan? Uiteindelijk gaan we kijken of het breder toepasbaar is," zegt Wolters.

De maaier zou diefstalgevoelig kunnen zijn, maar daar heeft het Wetterskip aan gedacht. "Er staat een camera op en in het apparaat zelf zit een zendertje, dus hij is terug te vinden."