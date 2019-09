Studenten van ROC Friese Poort openen 'oefenwinkels' op het Zaailand

Studenten van ROC De Friese Poort openen deze week eigen 'oefenwinkels' in winkelcentrum Zaailand in Leeuwarden. Het zijn tijdelijke winkels, waarmee de studenten de theorie van school in de praktijk kunnen brengen: bijvoorbeeld het verzorgen van een lunch of een schoonheidsbehandeling. Er wordt met docenten en bedrijven samengewerkt. Eigenlijk zou het project in het nieuwe Cambuur-stadion openen, maar dat lukte niet omdat de bouw daarvan later begint. Tot die tijd is er dus een locatie gevonden in de lege plekken van het winkelcentrum.