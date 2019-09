VIDEO: Buiten spelen, hoe moet dat ook alweer?

Lekker op je rug in het gras liggen en kijken naar de wolken. Hoeveel kinderen doen dit nog in deze digitale tijd? Kinderen van groep 3 van de Albertine Agnesschool in Leeuwarden hebben vandaag de laarzen aangetrokken en gingen naar buiten op avontuur. Met het nieuwe boekje 52 buitenavonturen in Fryslân in de hand zijn de kinderen op pad gegaan in de omgeving van de school. Het boekje is geschreven door het IVN-Fryslân (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid). Volgens de organisatie weten kinderen soms niet meer hoe ze buiten moeten spelen. Dit boekje geeft 52 ideeën, zoals: zoeken naar kleine diertjes, hutten bouwen en een fluitje maken van een plantenstengel.