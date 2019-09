Sportcast: "Jens Odgaard gaat de volgende penalty niet nemen"

Een nieuwe Sportcast en dat komt goed uit, want er is veel om over te praten: SC Heerenveen heeft weer gelijkgespeeld, SC Cambuur komt maandag in actie. Hoe gaat het met de holtes van Epke Zonderland en hoe doet Michel Vlap het in België? Presentatie is in handen van Jantine Weidenaar. Zij probeert verslaggevers Roelof de Vries, Andor Faber en Arjen de Boer in het gareel te houden.