Michiel Schrier voorgedragen voor SP-fractie gemeenteraad Smallingerland

De SP-fractie van Smallingerland heeft Michiel Schrier voorgedragen als vervanger van raadslid Jos van der Horst. Die gaf begin september aan na 14 jaar in de gemeentepolitiek te stoppen, omdat hij verhuist naar Noord-Brabant. Michiel Schrier zit op dit moment ook in de Provinciale Staten voor de SP. Op basis van de kieslijst zouden eigenlijk Jamal Al Sari en daarna Eva Niën eerst aan de beurt zijn, maar beide SP'ers hebben voor de functie bedankt. Michiel Schrier was de eerstvolgende op de lijst, en hij wil wel.