"Elk jaar andere medicijnen door nieuwe regels De Friesland"

Bij De Friesland ligt de keuze voor medicijnen grotendeels bij de apotheker, legt Jouke de Jong van de Friese Apothekers Vereniging uit. De apothekers mogen kiezen en de verzekeraar betaalt de laagste prijs, met een risico bij de apotheker van prijsopslag. Deze werkwijze geeft de apothekers veel vrijheid.

Andere hulpstoffen, kleur of vorm

Nu De Friesland overgenomen is door Zilveren Kruis, gaan er dingen veranderen. Zilveren Kruis wil elk jaar zelf medicijnen aanwijzen waarvoor de patiënten een vergoeding krijgt en dus is de apotheek gebonden. Deze medicijnen bevatten wel dezelfde werkzame stoffen, maar de hulpstoffen kunnen variëren. En dat maakt in de praktijk verschil voor de patiënten, want daarvan kunnen ze last van bijwerking krijgen die ze bij de andere medicijnen niet hadden. Patiënten kunnen bovendien van hun à propos zijn, omdat de kleur en de vorm van de pillen anders is.

Tekort

Door dit type beleid kunnen fabrikanten medicijnen terugtrekken van de Nederlandse markt en dat kan tekorten tot gevolg hebben, waarschuwt De Jong. "Dit gaat volop onze kant uit komen", is zijn verwachting. Soms komt het ook voor dat een medicijn in Nederland niet of moeilijk verkrijgbaar is, maar in een land als Duitsland wel. "Daar moeten we iets aan doen", vindt De Jong.

Meer overleg

Volgens De Jong zouden zorgverzekeraars vaker met apothekers in gesprek moeten over het verstrekken van medicijnen. Want apothekersassistenten spreken aan de balie rechtstreeks met patiënten en weten hoe het gaat in de praktijk.