Boerenprotest op 1 oktober: "Er wordt te veel geluisterd naar de schreeuwers"

Boerenreeks

Omrop Fryslân brengt deze week op radio, tv en internet een serie reportages over boeren en hun visie op de toekomst.

Als eerste in deze reeks is Peter Lekkerkerker uit Giekerk aan het woord. Hij heeft een maatschap met zijn ouders en zijn buurman en runt een bedrijf met zo'n 250 melkkoeien. Het bedrijf beschikt over 130 bunder land, waarvan 30 direct rondom het bedrijf. Weidegang is hierdoor niet mogelijk. Lekkerkerker zou wel graag meer weiland voor de deur wille hebben, maar dat is vooralsnog niet mogelijk.