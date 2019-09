Vikingschip in drie delen van Sneek naar het Fries Museum

Logistieke puzzel

Het vervoer van het schip was nog een flinke logistieke puzzel, met twee vrachtwagens en een schip in drie delen. Dat laatste was nodig omdat de lift waar het schip in moet, maar vijf meter lang is.

Schade na valpartij

Toen een deel van het schip maandagochtend via de goedereningang van het museum naar binnen werd gebracht, ging het bijna mis. Het eerste deel viel hard op de grond. Dat zorgde voor wat schade, maar volgens bouwmeester Bein Brandsma viel het gelukkig allemaal wel wat mee.

Tentoonstelling

De tentoonstelling begint op 19 oktober. Uiteindelijk moet het schip daarna ook gewoon kunnen varen.