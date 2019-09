Fotograaf Reiny Bourgonje wint bijzondere prijs

Bourgonje heeft volgens de jury een pakkend portret en een intrigerende foto gemaakt van het 6-jarige meisje Esther van Halderen uit Oudeschoot. De foto is geschoten in een maisveld.

Van Gogh als fotograaf

De gedachte achter de prijsvraag was 'Wat soe Vincent van Gogh op de foto sette as er de wrâld fan no besjen soe'. De winnende foto 'Black Pearl' is nu te zien in het Vincent van Goghmuseum in Nuenen, maar is ook levensgroot te bewonderen aan de Lindegracht in Heerenveen.