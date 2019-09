Mag de arts natuur voorschrijven als medicijn?

Met in de natuur worden vele manieren van vrije tijd buiten besteden bedoeld, ook in een park en een bos, aan het water en op zee en in weiden en velden. De eigen tuin en sportvelden tellen niet mee.

Dit IVN-onderzoek is uitgevoerd onder 1014 Nederlanders van 18 jaar en ouder.

Uit ander wetenschappelijk onderzoek kwam naar voren dat mensen die een paar uren in de natuur verblijven, minder vaak overspannen zijn en overgewicht hebben en minder klachten hebben over infecties of ontstekingen.

Schotland

In Schotland kunnen artsen de natuur nu al voorschrijven als medicijn. Sinds 2018 hebben Schotse dokters een lijst die ze aan patiënten meegeven bij bepaalde medische klachten.