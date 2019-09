Wethouder Ter Keurs biedt excuus aan voor felle kritiek op ambtenaren

De kritiek van de wethouder schoot een aantal mensen in het verkeerde keelgat. Voor de ondernemingsraad reden om een interne brief te sturen naar de gemeentesecretaris, die voorzitter is van het college. In deze brief werd ook nog gemeld dat de uitspraken van Ter Keurs niet op zichzelf staan.

Openbaar excuus

In de raadsvergadering van dinsdag moet de wethouder diep door het stof. Ter Keurs zal in het openbaar zijn excuus aanbieden en zijn beschuldigingen intrekken. Dat laat burgemeester Jan Rijpstra in een brief aan de medewerkers van de gemeente weten.