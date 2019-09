PvdA over gladde stenen op Leeuwarder Nieuwstad: "Dit kan zo niet langer"

Vier weken geleden ging PvdA-raadslid Dirk Visser zelf nog met de fiets onderuit op de gladde Chinese leistenen op de Nieuwstad in Leeuwarden. Hij heeft vragen gesteld aan het college over de situatie. "Ik wil kijken wat we er aan kunnen doen. In 2017 is er een laag over de steen gelegd, met als doel dat het minder glad zou worden. Maar het is helemaal niet minder glad geworden."

Ongeschikte steen

Vandaar dat Visser actie onderneemt en het college oproept om de gevaarlijke situatie aan te pakken. Visser heeft zelf al wat vooronderzoek gedaan. "Ik heb contact gehad met een natuursteenbedrijf, dat al van meet af aan benadrukte dat deze steen niet geschikt is. Wel gaf dit bedrijf aan dat de gemeente wellicht de stenen kan voegen, zodat we meer stroefheid creëren. Dat zou een goede optie kunnen zijn."

Iedere dag ongelukken

Dat er iets moet gebeuren, daar is Visser van overtuigd. Er gebeuren bijna dagelijks ongelukken wanneer het regent. "Ik heb zelf twee weken geleden nog een oudere vrouw opgeraapt, die was gevallen. Ook op Facebook zie je tientallen meldingen. Dit kan zo niet langer."

Steun bij stappen

Het raadslid steunt dan ook het initiatief van Heidi Douma, die stappen wil zetten tegen de gemeente. "Ik ga Heidi zeker steunen in haar actie tegen de gemeente. De gemeente heeft per slot van rekening de taak om te zorgen dat het daar veilig is."