VVD T'diel over legen grijze kliko's: "Het loopt hier uit de klauwen"

Onlangs werd het plan om de grijze container minder vaak te legen aangenomen door de raad. De VVD was één van de enige partijen die het niet met dit plan eens was. "Het verbaasde ons dat het allemaal zo gemakkelijk gaat", zegt Hoekstra. "Kennelijk verwacht niemand dat dit plan problemen zal opleveren, terwijl wij van heel veel gezinnen met kinderen horen dat ze nu al een volle container hebben na twee weken."

Afvalcircus

Volgens de gemeente kunnen inwoners door het afval te scheiden heel veel afval besparen dat in de grijze container belandt. Door iedereen te informeren over afval scheiden, zou dit moeten lukken. Hoekstra: "Er wordt een compleet afvalcircus opgetuigd, met informatie en apps. Maar wij verwachten grote problemen."

Niets geleerd

De VVD heeft het college gevraagd om voorbeelden te geven van gemeenten die dit driewekelijkse ophaalsysteem met succes hebben ingevoerd. Hoekstra: "Dan noemen ze de gemeente Heerenveen, terwijl die inmiddels van dit systeem is afgestapt omdat het geen succes was. Maar kennelijk hebben we hier niets van geleerd."

Kortste eind

Hoekstra is niet te spreken over het plan, maar kan niet anders dan toezien hoe het toch wordt ingevoerd. "Wij trekken aan het kortste eind. De meerderheid wil het, dus dan kunnen we er niet veel aan veranderen."