Zee-egel kan helpen bij bescherming koraal

De zee-egel is in de jaren tachtig door een ziekte bijna helemaal uitgestorven, vertelt Alwin Hylkema. Hij is onderzoeker bij de opleiding Kust- en Zeemanagement van Van Hall Larenstein. Hylkema probeert de zee-egel terug te brengen in het water van de eilanden Sint Eustatius en Saba.

Larven als redmiddel

Hylkema: "We werken nu aan een manier om de larven van de zee-egel te helpen om de algen op te eten. Dat zijn eigenlijk kleine zee-egeltjes, die het koraal kunnen beschermen." Deze oplossing zou ook in andere oceanen gebruikt kunnen worden om het koraal te beschermen, verwacht Hylkema.

Vele bedreigingen

"Maar het koraal wordt bedreigd door vele oorzaken, niet alleen door algen", benadrukt de onderzoeker. "Denk ook aan opwarming van de aarde en verzuring van de oceaan. Daar kan de zee-egel niets aan doen. Maar we kunnen er wel voor zorgen dat het niet verder verslechtert dan nu al het geval is."