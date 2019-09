Vier babyoesters in Noordzee bij Schiermonnikoog: stap in natuurherstel

Vier babyoesters zijn bij een duikexpeditie van stichting Duik de Noordzee Schoon in de Noordzee ontdekt. Het gaat goed met de nakomelingen, maar ook met de volwassen oesters die daar zijn uitgezet.

Eureka-moment

"Het was echt een eureka-moment", zei Stephanie Verbeek in het Radio 1-programma Vroege Vogels. Verbeek is 'hoofd oceanen' van het WNF. "De oesters werden in grote hoeveelheden teruggevonden op de Noordzeebodem. Ze leven nog en zijn sinds het uitzetten allemaal flink gegroeid."

Het WNF heeft niet alleen 80.000 oesters uitgezet, maar ook negen 3D geprinte rifstructuren van zandsteen en 4 onderzoekskooien op de zeebodem neergezet. Doel van dat alles is natuurherstel in de Noordzee. In het bijzonder het herstel van de platte oester.

Oesterbanken

Platte oesterbanken kwamen vroeger op grote schaal voor in de Noordzee. Tot begin vorige eeuw was zo'n twintig procent van de Nederlandse Noordzee kust bedekt met oesters. Deze schelpdierbanken zijn toen bijna allemaal verdwenen door overbevissing, ziektes en koude winters.

"Oesterbanken zijn hotspots van biodiversiteit", zegt Verbeek. "Ze bieden een harde bodem, waar van alles op en om groeit, zoals lipvissen, kreeften, Noordzee krabben en zachte koralen. De hogere biodiversiteit kan oplopen tot wel 60% vergeleken met de omringende zandbodems. Daarnaast hebben ze een kraamkamerfunctie voor verschillende soorten, waaronder ook haaien en roggen. Ze zijn dus letterlijk de basis voor een gezonde Noordzee."