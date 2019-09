Theo Pijper (39) met gebroken pols naar zesde plaats op WK langbaan

Bergé werd in de finale van de vijfde WK-wedstrijd tweede en dat was genoeg om concurrent Martin Smolinski uit Duitsland voor te blijven in het eindklassement. Mathieu Trésarrieu eindigde op de derde plaats.

Crash favoriet Smolinski

Bergé en Smolinski stonden voor de laatste wedstrijd op een respectievelijk 95 en 94 punten. Het leek er dan ook op dat de WK-titel in de finale verdiend moest worden. Maar in de halve finale ging Smolinski gigantisch de fout in bij een inhaalactie tegen Trésarrieu. Beide grasbaanracers gingen onderuit. Smolinski werd gediskwalificeerd en verliet de baan geblesseerd.

In de andere halve finale pakte Bergé wel de winst, waardoor hij meteen zeker was van de wereldtitel.