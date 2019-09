Heerenveendames winnen in Rotterdam en staan nu derde

De Friezinnen waren de bovenliggende ploeg in het stadion van SBV Excelsior in Rotterdam. Pogingen van Quinty Sabajo misten nog de goede richting, maar in de laatste minuut van de eerste helft opende Tiny Hoekstra de score. Ze schoot raak vanaf de stip.

Diezelfde Hoekstra was in de tweede helft een paar keer dicht bij de 0-2. Uiteindelijk viel die weer aan het eind van de helft: in blessuretijd gooide ze daarmee de wedstrijd in het slot.

Drie punten dus, maar helemaal tevreden was Hoekstra niet, vertelde ze op het clubkanaal. "Wel blij met de overwinning, maar we hadden het eerder af moeten maken. Achterin hebben we het wel goed dicht gehouden, daar ben ik blij mee."