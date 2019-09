Wandelaars halen in Gorredijk ruim 140.000 euro op voor kankerbestrijding

Wethouder Libbe de Vries van Opsterland zei na afloop dat hij trots is op Gorredijk en omgeving. Het volledige college van Opsterland heeft ook meegelopen aan de 'Samenloop voor hoop'.

Het Koningin Wilhelmina Fonds was positief over de Gorredijkster loop. Het fonds is gewend dat zo'n manifestatie een top oplevert. Dat is ongeveer het gemiddelde. De opbrengst in Gorredijk zit daar met 142.188 euro ruim boven.