Henk de Jong: "We moeten Jong PSV niet onderschatten"

Volgens de Cambuurtrainer is het vaak onduidelijk met welke spelers de beloftenploegen in de Keuken Kampioen Divisie aan de aftrap staan. De Jong verwacht een heel jong Jong PSV, maar zeker ben je daar nooit van. "Die elftallen zijn onberekenbaar en het is altijd lastig in te schatten. Maar wij moeten ons niet op voorhand rijk rekenen", zegt De Jong.

Concurrentie neemt toe

Zijn eigen team staat er goed op. Jarchinio Antonia en Doke Schmidt zijn nog geblesseerd, maar zijn volgens De Jong op de weg terug. En verder ziet het er goed uit. "Het staat goed en ik vind het wel een team."

De concurrentie in de selectie neemt toe, want de spelers op de bank zitten dicht bij het niveau van de basisspelers, vindt de Cambuurtrainer.

Cambuur begint in dezelfde opstelling als in de wedstrijd tegen Helmond Sport, die de Leeuwarders met 5-2 wonnen. In die wedstrijd was er een hoofdrol voor Ragnar Oratmangoen. De aanvaller staat opnieuw in de basis, maar is nog wel voorzichtig wat betreft die status. "Ik ga er niet bij voorbaat vanuit dat ik een basisspeler ben", zegt hij. Oratmangoen heeft een goed gevoel overgehouden aan de wedstrijd tegen Helmond Sport. "Maar we moeten nu weer kijken naar de volgende wedstrijd en daarop de focus leggen."