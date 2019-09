Het was en spannende dag voor Epke Zonderland. Hij had qua gezondheid een slechte week, maar moest zich wel laten zien bij de turninterland waar Nederland aan meedeed. Op het spel staat een plaats in de selectie voor het wereldkampioenschap turnen, dat over zo'n twee weken begint in het Duitse Stuttgart.

Epke turnde zaterdagavond in Heerenveen twee onderdelen. Hoe dat ging, zie je hier: