Wedstrijd tegen Utrecht eindigt in deceptie voor Heerenveen: opnieuw geen winst in eigen huis

De beste kans op het winnende doelpunt was voor Jens Odgaard. Hij miste een penalty, nadat hij in de 78'ste minuut zelf onderuitgehaald was. Toen stond het al 1-1.

Het eerste gevaar van de wedstrijd kwam van FC Utrecht. Al na 18 minuten kwamen de Utrechters op voorsprong, door een doelpunt van Gyrano Kerk. Hij wipte de bal over doelman Warner Hahn heen.

Een kwartier voor de rust kwam Heerenveen op gelijke hoogte. Na een mooie actie en een goeie voorzet van Mitchell van Bergen schoot Chidera Ejuke de bal in de verre hoek.

In de tweede helft was Heerenveen de bovenliggende ploeg. Twee keer leek Heerenveen op voorsprong te komen, twee keer door Odgaard. Eerst schoot hij de bal langs de verkeerde kant van de paal in het zijnet, en daarna miste hij een strafschop.

In de slotfase van de wedstrijd kwam Utrecht terug, maar er werd niet meer gescoord.