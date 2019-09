HEA! Unieke klerencollectie in Balk

Een groep van zo'n tien vrouwen uit Balk runt op vrijwillige basis sinds juni van dit jaar de kledinguitleen in Balk. Met de overname van de toneel- en feestkledingwinkel uit Joure en de eigen collectie is er geen nee meer te koop in de winkel. Duizenden kleren, en ook nog hoeden, petten en accessoires maken dat de kledinguitleen in Balk uniek is. Je kunt het zo gek niet bedenken, of het is er.